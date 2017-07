Abdoulaye Daouda Diallo avertit Barth et Cie : "Force restera à la loi…"

Le Conseil constitutionnel a donné un avis favorable à la proposition du Président Macky Sall de faire voter les électeurs n’ayant pas reçu leurs cartes d'identité et d'électeur biométriques, le 30 juillet avec leur récépissé accompagné soit d’une carte d’identité numérisée, soit de d’une carte d’électeur numérisée, soit d’un de passeport soit un document d’identification.



En conférence de presse hier, Barthélemy Dias et et ses camarades ont vigoureusement dénoncé ce qu'ils qualifient de « mascarade » et avertissent les électeurs concernés, qu’ils n’accepteront pas lesdits documents dans les bureaux de vote. Les responsables de Manko Taxawu Senegaal y voient une porte ouverte à la fraude.



Le ministre de l’Intérieur et la Sécurité publique, Abdoualye Daouda Diallo nie en bloc et promet de faire appliquer l’avis du Conseil constitutionnel. «Nous sommes dans un état de droit, nous travaillerons à sécuriser les bureaux de vote, les sénégalais et leurs biens et de toute façon, force restera à la loi », a averti Abdoualaye Daouda Diallo, lors d’un entretien avec la Rfm. «Objectivement, on a fait ce qu’il fallait faire. Une partie de l’opposition commence à être honnête avec nous, en reconnaissant que les cartes sont en train d’être distribuées.



Malgré tout cela, l’autorité (le président de la République) a demandé au Conseil constitutionnel d’autoriser les Sénégalais qui n’ont pas encore reçu leur carte biométrique de voter avec autres documents (...) Ce qui est sûr, c’est que les Sénégalais qui désireront jouir de leur droit de vote dimanche, seront suffisamment sécurisés », a-t- il promis.



