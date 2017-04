Abdoulaye Daouda Diallo en déplacement au Daaka et à Tambacounda : « Nous tirerons les conséquences des manquements pour apporter des correctifs » Le ministre de l’Intérieur, qui a effectué le déplacement hier, au Daaka, à Madina-Gounass, a annoncé que le gouvernement tirera les conséquences de tous les manquements et défaillances notés, tout en informant que les blessés seront tous pris en charge.

Comme annoncé, le ministre de l’Intérieur et sa délégation, comprenant notamment le ministre de la Santé, Eva Marie Colle Seck, le ministre de la Formation professionnelle, Mamadou Talla, et la déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Anta Sarr Diacko, ont fait le déplacement à Tambacounda où les blessés sont internés, suite à l’incendie survenu mercredi, au Daaka.



Abdoulaye Daouda Diallo qui était accompagné des autorités locales et administratives, a apporté le soutien de l’Etat aux victimes. Il a par ailleurs annoncé qu’ils ont dégagé une enveloppe de 10 millions pour prendre en charge les blessés.

« Il y a des blessés graves, mais qui sont pris en charge. La défaillance a été constatée. Une enquête a été ouverte pour savoir les causes de l’incident. Ce que nous avons aussi constaté c’est la bonne réactivité des autorités de la région », a-t-il souligné, notant qu’à Madina-Gounass comme à Tambacounnda, les autorités sanitaires travaillent avec beaucoup de professionnalisme.



Le ministre dit aussi avoir constaté un déficit dans l’approvisionnement en eau. « Nous avons constaté beaucoup de difficultés dans l’approvisionnement en eau. C’est vrai que le forage est là, mais il n’a pas pu donner la satisfaction qu’on voulait. Les camions étaient obligés d’aller jusqu’à Madina-Gounass pour s’approvisionner. C’est dans ces conditions extrêmes, sans compter la propagande rapide du feu avec le vent », a-t-il concédé.



A signaler que le bilan de l’incendie survenu au Daaka mercredi s’est alourdi. Un des blessés qui avait été interné à l’hôpital régional de Tambacounda a fini par succomber à ses blessures.



