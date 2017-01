Abdoulaye Daouda Diallo répond à l’opposition : « l’époque des fraudes électorales est révolue »

A l’image de l’audience que leur avaient accordée le chef de l’Etat, les députés de l’opposition ont une fois de plus porté leurs revendications portant sur la nécessité d’avoir un ministre apolitique exclusivement chargé de l’organisation des élections. Pour le coordonnateur du front Manko Wattu Senegaal, Mamadou Lamine Diallo, « nous avons besoin d’un ministre indépendant consensuel pour organiser les élections ».



Dans sa réaction, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a manifesté son intention et l’ambition du gouvernement de s'installer définitivement le Sénégal dans le peloton de tête des pays démocratiques. Les députés de la majorité, dans leurs différentes interventions, ont insisté sue ce caractère démocratique du Sénégal pour prendre la défense du ministre de l’Intérieur.



A ce titre, le ministre a invité les députés à faire confiance aux fonctionnaires de son département, en poste depuis 2015, et dont la compétence ne fait pas l’ombre d’un doute. Il a, par ailleurs, tenté de rassurer les acteurs politiques, surtout l’opposition qui dit craindre une fraude. A ceux- la qui réclament sa démission, il a assuré que l’époque des fraudes électorale est révolue, « nous sommes dans un processus particulièrement sécurisé. Nous sommes un de rares pays à connaître les résultats, à la fin des votes », se réjouit-il.



Leral.net