Abdoulaye Daouda Diallo sur la lutte contre le terrorisme: "il nous faut construire cette chaîne de solidarité sécuritaire" Les rideaux sont tombés sur la 137e édition de l'Appel de Seydina Limamoulaye. Lors de la cérémonie officielle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est revenu sur la stratégie à mettre en oeuvre dans la lutte contre le terrorisme.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2017

Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, Abdoulaye Diallo a préconisé en ces termes: "face à de telles atrocités, ils nous incombe de nous protéger et de protéger notre jeunesse. Il nous faut construire cette chaîne de solidarité sécuritaire dans une une symphonie fonctionnelle, bien pensée et bien coordonnée. Dans ce cadre, les fidèles et les chefs religieux ont un rôle à jouer. Il faut une didactique face à la réponse doctrinale, face à la montée de l'extrémisme et du terrorisme ambiant". Cet appel se tient selon lui, sous le sceau de la bonne gouvernance, comme garantie de la stabilité sociale.



Dans le même ordre d'idées, Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé l'inauguration prochaine du palais résidentiel de Cambérène et un accompagnement des projets de la ville.



Le porte-parole des Layennes, Mamadou Lamine Laye a demandé aux politiques d'être unis et de se méfier de la division. "Nous sommes tous des citoyens et nous devons travailler afin que les choses puissent être dans les normes. Les institutions doivent être respectées par tous car le Sénégal est un et indivisible", souligne-t-il encore.



source: direct info

