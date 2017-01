Abdoulaye Diallo : "La victoire est plus importante que le titre d’homme du match"

Le gardien de but sénégalais, Abdoulaye Diallo élu homme du match lors de la victoire (2-0) contre la Tunisie, ce dimanche a refusé de s’appesantir sur cette distinction préférant retenir les trois points.



‘’Le plus important, c’est la victoire’’, a dit le gardien de but qui a gagné au moins trois duels contre Youssef Msakni (58-ème et 66-ème) et Ahmed Akachi à la 60-ème minute.



Ce qui est le plus important, l’équipe nationale du Sénégal peut compter sur tout le monde, a dit l’ancien gardien de Rennes (France) prêté cette saison à Rizespor (Turquie) pour avoir du temps de jeu.



S’il salue la victoire aux dépens, le gardien de but sénégalais a précisé qu’il n’y a pas d’euphorie dans le camp sénégalais.

‘’Nous allons continuer de travailler pour réussir un bon résultat contre le Zimbabwe, ce jeudi prochain’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



