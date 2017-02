Abdoulaye Diallo, gardien des "Lions de la Teranga", "les prochaines CAN seront meilleures" Abdoulaye Diallo a été auteur d'au moins une dizaine d'arrêts décisifs et zéro but encaissé en trois matchs lors de la CAN 2017. Une CAN complète, quelque peu entachée par la perte de son duel face à Fabrice Ondoa, gardien du Cameroun lors de tirs au but en quart de finale de la CAN 2017.

Dans une entrevue avec Libération, le portier du Sénégal Abdoulaye Diallo a exprimé sa déception avec l'élimination des "Lions" en quart de finale. "On avait des ambitions dans cette coupe d'Afrique, on voulait aller plus loin. Dieu en a décidé autrement, il faut vite passer à autre chose, se concentrer maintenant sur les futures échéances", soutient-il, promettant de travailler davantage en club pour retrouver la forme.



Le gardien des "Lions" qui en était à sa première participation à une phase finale de coupe d'Afrique, avoue que cela a été une bonne expérience et s'en réjouit même si l'équipe n'a pas réussi à aller au bout. Promettant que les prochaines CAN seront meilleures, il s'est réjoui de la bonne ambiance qu'il y avait et de la saine concurrence entre les trois portiers de l'équipe, "on est trois gardiens très soudés, c'est ça le plus important", soutient-il.



Evoluant sous les couleurs du club turc, de Rizespor qu'il a rejoint avant la CAN sous forme de prêt, il a admis que c'était pour avoir des matchs dans les jambes et pour rester compétitif afin de s'offrir le maximum de chances d'être le numéro un et de jouer la CAN.

