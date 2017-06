Abdoulaye Dièye, président du club CCBAF de Ensup’Afrique, se félicite du centre d'incubation

Le président du club CCBAF (Club de comptabilité-Assurances-Banque et Finance) de Ensup’Afrique, Abdoulaye Diéye, explique comment il a fait pour décrocher le partenariat avec l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois). Il se prononçait ainsi, lors de la signature de convention entre UNACOIS-JAPPO et Ensup’Afrque.

