Abdoulaye Diop, ancien ministre de l'Economie et des Finances, élevé à l'Ordre National du Lion Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2017 à 17:48 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Diop, ancien ministre de l'Economie et des Finances a été élevé à l'Ordre National de l'Ordre du Lion mardi dernier. C'était au théâtre Daniel Sorano. L'ordre national du Lion du Sénégal est une décoration sénégalaise. Plus haute distinction sénégalaise, l'ordre distingue en temps de paix, 15 ans de services civils ou militaires, ou 20 ans d'activités professionnelles. L'ordre national du Lion du Sénégal fut fondé le 22 octobre 1960, année où le Sénégal a obtenu son indépendance.







Accueil Envoyer à un ami Partager