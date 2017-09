Abdoulaye Diop : ministre de l’Emploi, de l'Insertion profesionnelle et de l'Intensification de la main-d'oeuvre

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Septembre 2017 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

Enfin ! Après avoir réclamé en vain pendant 5 ans un ministre en dépit de l’investissement humain de la localité pour le Président Macky Sall, la région de Sédhiou a désormais, (son) ministre dans le troisième Gouvernement de la deuxième alternance du pays.



Maire du Pakao et Directeur général du Cosec jusqu’à cette nomination, Abdoulaye Diop est actuellement, le Ministre de l’Emploi, de l'Insertion profesionnelle et de l'Intensification de la main-d'oeuvre.



Actusen

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook