Abdoulaye Diouf Sarr : « Le 30 juillet prochain sera l'occasion de consolidation des résultats et des réalisations du Président Macky Sall » Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 18:16

Les investis sur les différentes listes de coalitions pour les élections législatives prochaines, continuent de battre le pavé dans la capitale sénégalaise. Du coté de Benno Bokk Yakaar de Yoff, la victoire serait à portée de main, si l’on se fie aux propos de l’édile de la ville Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon le 3e de la liste de Benno Bokk Yakaar de Dakar qui était en tournée hier à Nord Foire, " Yoff n’a plus le défi de la victoire », mais plutôt « le défi du meilleur taux de participation et le meilleur taux de réussite . Nous allons donc donner à Benno Bokk Yakaar une victoire écrasante. Nous sommes en train de travailler pour que la commune de Yoff puisse devenir la ville où il y aura le meilleur score au soir du 30 juillet 2017. Pour cela, il faut que tout le monde s’y mette".



A l’occasion de l'installation de son Qg mobile ce mercredi à Pencëm Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que « les jeunes vont investir les maisons pour apporter la bonne parole de Benno Bokk Yakaar. La parole qui permettra aux populations de comprendre que le 30 juillet prochain, sera l’enjeu de consolidation des résultats et des réalisations du Président Macky Sall. Il faut donner la majorité au président Macky Sall pour lui permettre de poursuivre les réalisations qu’il a entamées depuis son acception au pouvoir ».



« A Yoff, le taux de retrait est de 50% », constate Abdoulaye Diouf Sarr, par ailleurs ministre de la Gouvernance locale avant d’appeler les populations à se rendre dans les commissions, pour retirer leurs cartes.



Landing DIEDHIOU, Leral

