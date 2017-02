Abdoulaye Diouf Sarr, ministre des Collectivités locales," Khalifa Sall a fait de l'escroquerie financière" L'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar s'est invitée ce week-end à Mbour lors d'un meeting du mouvement, "Agir pour le développement de Mbour". Le ministre des Collectivités locales et de la bonne Gouvernance, Abdoulaye Diouf Sarr a profité de cette tribune pour revenir sur l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, la caisse d'avance est un montant pour exécuter des dépenses et il faudrait les expliquer par des pièces. Le maire de Yoff enfonce son collègue de la ville de Dakar Khalifa Sall, en l'accusant de mettre le pactole de la caisse d'avance dans ses poches pour en faire ce qu'il veut. "Ce n'est pas un détournement de deniers publics mais une escroquerie financière, une véritable machination financière pour escroquer les Sénégalais".



Et d'après lui, "Khalifa Sall a mis en place un système pour soutirer 15 millions de francs CFA tous les 15 jours des caisses de la municipalité pour simuler des achats fictifs de mil ou de riz".



Abdoulaye Diouf Sarr explique que la reddition des comptes est obligatoire pour tous ceux qui gèrent les deniers publics et les Sénégalais n'accepteront pas qu'il n'en soit pas ainsi.



source: l'observateur

