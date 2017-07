Abdoulaye Diouf Sarr pose la première pierre du Lycée de Yoff

La Commune de Yoff va bientôt disposer d’un Lycée. L’édile de la Commune a procédé ce jeudi, à la pose de sa première pierre du lycée érigée au quartier Tonghor sous la ferveur populaire des populations, qui ont massivement pris part à cet événement.



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, des autorités coutumières léboues et du représentant du khalife général des Layènes.



Pour Abdoulaye Diouf Sarr, par ailleurs ministre de la Gouvernance locale, la construction du Lycée de Yoff est source de soulagement pour les élèves qui n'avaient de cesse de faire des km pour rejoindre leurs différents établissements scolaires en se levant très tôt pour rentrer tardivement, mais aussi et surtout pour les parents d’élèves qui sont obligés de mettre les moyens financiers pour permettre à leurs enfants de se rendre à l’école.



Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, venu prêter main forte au maire de Yoff a témoigné de l’insistance de ce dernier auprès du gouvernement pour l’érection d’un lycée dans sa localité.



« Les habitants de Yoff ont toujours voulu un lycée ; Abdoulaye Diouf Sarr a œuvré pour sa construction. Le président de la République a considéré l’absence de lycée pour Yoff comme une injustice. Aujourd’hui, une seule chose le préoccupe : c’est la date de livraison de l’infrastructure », a confié la tête de liste de « Benno Bokk Yakaar » du département de Dakar. Un intérêt qui trouve son sens dans le fait que Yoff est « la plus étendue des 19 communes d’arrondissement de Dakar ».



A ce titre la tête de liste départementale de Dakar a annoncé que le lycée sera fonctionnel avant 2019.

