Abdoulaye Khouma : « Critiquer de manière politicienne la mesure d’augmentation des députés, est une insulte aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs »

La loi portant modification du Code électoral approuvée par les députés pour l’augmentation des députés de 150 à 165, dont 15 vont représenter les Sénégalais de la diaspora, continue de faire couler l’encre et salive. Si certains responsables de l’opposition qualifie la mesure de ‘’politique politicienne’’, le responsable de la Cojer à Kaolack, Abdoulaye Khouma se félicite de l’initiative du président Macky Sall et met en garde les ‘’Yen maristes’’, Pape Diop & Cie contre toute tentative de sabotage.



Selon Abdoulaye Khouma, le président Macky Sall, à travers cette mesure a rendu plus conforme la représentation parlementaire par rapport à la croissance démographique.



« L’initiative du président Macky Sall qui a rendu plus conforme la représentation parlementaire par rapport à la croissance démographique, mérite d’être saluée. Critiquer de manière politicienne une telle mesure sans prendre en compte la dimension démocratique inclusive et intégrateur, est une insulte aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs », martèle Abdoulaye Khouma et d’ajouter : « c’est la première fois qu’une initiative présidentielle leur permettra de choisir eux-mêmes et directement leurs représentants au parlement. Ayant les mêmes droits que les Sénégalais établis sur le territoire national, les autres Sénégalais, où qu’ils se trouvent dans le monde peuvent en jouir comme il se doit ».



Toutefois, Abdoulaye Khouma met en garde les membres du mouvement Yen a marre et l’opposition contre toute tentative de sabotage.



« Nous mettons en garde le mouvement Y en a marre et l’opposition, qui cherchent à chaque acte de grande portée démocratique posé par le président Macky Sall, de se refaire une jeunesse politique monnayée depuis belle lurette sous l’ancien régime », prévient-il.



Landing DIEDHIOU, Leral.net