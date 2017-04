Abdoulaye Khouma : «Y en a marre ne peut plus revendiquer le statut de mouvement citoyen»

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 08:14

Y en a marre ne peut plus revendiquer le statut de mouvement citoyen. C’est du moins le point de vue du responsable apériste Abdoulaye Khouma. Selon lui, «les membres du mouvement Y en a marre viennent de tomber le masque en annonçant leur décision de prendre part aux élections législatives du 30 juillet prochain».



Assimilant les camarades de Fadel Barro à des politiciens encagoulés, ce membre de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), est d’avis que «les membres de Y en a marre ont dévoilé leurs ambitions intimes en décidant de briguer le suffrage des Sénégalais. Ils disaient avoir pour ambition d’être des garde-fous mais ce revirement de situation prouve à ceux qui en doutaient encore, que ce sont des pouvoiristes et des affairistes à la solde d’obscurs lobbies ".



Dans la même veine, s’offusque-t-il, « au moment où le Sénégal traverse une douloureuse période de deuil national consécutive au douloureux incendie qui a fait pas moins de 29 morts au Daaka, les têtes de file de Y en a marre étaient en festivité à Paris où un concert était organisé. C’est paradoxal que de telles personnes prétendent nourrir une quelconque solidarité avec les Sénégalais».



Sous ce rapport, Abdoulaye Khouma de constater que le rassemblement organisé par ledit mouvement le 7 avril dernier, était de mauvais augure pour la nation.



«Il n’est pas interdit de s’opposer mais il faut être pondéré aussi bien dans le fond que dans la forme. Y en a marre voulait un vendredi noir à la place de l’obélisque mais au final, nous nous sommes retrouvés face à une semaine noire avec l’incendie du marché central de Kaolack, l’incendie du Daaka, du quai de pêche de Saint-Louis, du foirail de Mbao ou encore du ranch de Doly. Et pendant ce temps, au lieu de compatir, l’opposition entretient des agitations puériles et intéressées autour du fichier électoral tandis que l’Etat a fait son devoir en allant de manière diligente auprès des sinistrés» ajoute-t-il.

