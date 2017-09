Abdoulaye Makhtar Diop annonce aux députés le décès de Djibo Leyti Kâ

Abdoulaye Makhtar Diop, le doyen de l’Assemblée nationale en l’absence de Me Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse, qui préside l’installation de la XIIIème Législature vient d’annoncer à l’instant le décès de l’ancien ministre de l’Intérieur Djibo Kâ rappelé à Dieu ce matin. C’est a consternation à l’Hémicycle.



« Moi et Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse sommes des camarades de promotion de l’école nationale d’administration de 1975 », a témoigné Abdoulaye Makhtar Diop.



Cette annonce a soufflé le froid glacial dans l’Hémicycle alors qu’Abdou Mbow, Mamadou Diop Decroix et Cheikh Bamba Dièye avaient annoncé la couleur de la confrontation.



Massène DIOP Leral.net