Abdoulaye Maktar Diop: « La décision la plus courageuse du Ps était d’exclure Khalifa Sall et Cie »

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2017 à 14:57 | | 2 commentaire(s)|

Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Maktar Diop, a déclaré ce dimanche à l’émission Grand Jury de Mamoudou Ibra Kane, que la décision la plus courageuse du Parti socialiste était d’exclure tous ceux qui sont accusés de violence politique (Ndlr: Khalifa Sall et Cie) et non de porter plainte. « La direction du Ps ne devait pas porter plainte contre Bamba Fall et Cie, parce qu’aujourd’hui les choses leur échappent, même si Ousmane Tanor Dieng retire sa plainte, l’action publique ne sera pas éteinte » a dit le député.

Pour lui, « la décision la plus courageuses était de les exclure du Ps, et non de porter plainte, cette situation est devenue irréversible, le procureur ne s’est jamais auto-saisi dans cette affaire. S »il n’y avait pas eu de plainte, on n’en serait pas là.



IGFM.com

