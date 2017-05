Abdoulaye Sow, Apr Kaffrine : « J’ai eu honte de voir Idrissa Seck faire le dernier revirement de sa vie »

Venu prêter main forte à sa sœur de parti, Mariama Sarr dans le cadre de la quinzaine nationale de la femme dans la capitale du Ndoukoumane, le responsable de l’Apr à Kaffrine Abdoulaye Sow n’a pas donné une grande importance au rassemblement organisé par la coalition Manko Taxawu pour dénoncer certaines "dérives" du pouvoir en place.



En effet il a n’a pas raté l’ancien maire de Thiès Idrissa Seck qu’il a traité de personne de « mauvaise foi ».



Il dit : « J’ai eu honte de voir Idrissa Seck faire le dernier revirement de sa vie, j’avais entendu dire Idrissa Seck dire que c’est fini entre lui a Abdoulaye Wade et j’ai entendu un autre Idrissa Seck rendre hommage à Abdoulaye Wade », raille M. Sow.



Concernant la mobilisation de Manko Taxawu senegal du vendredi dernier, le responsable de l’Apr pense que « c’est ça l’instabilité de notre opposition parce que la coalition Manko Taxawou Sénégal n’est fondée sur aucune vision, aucun programme alternatif. Elle est fondée sur une haine personnelle, d’ambition ratée et fondamentalement cela n’aura aucun effet. La haine contre Macky ne peut pas être un cheval de bataille ».



Avant d’ajouter que, « lors du rassemblement il y’avait plus de mobilisation tee-shirt que les populations qui se sont librement déplacées. Et la plupart l’ont fait par compassion pour Khalifa Sall. Et je crois que quand le moment de la compassion sera terminé on reviendra à la politique », a démontré l’ancien compagnon de Abdoulaye Wade.



Pour ce qui est de la candidature de Khalifa Sall pour les échéances du 30 juillet 2017, Abdoulaye Sow a déclaré que, « cela engage la seule personne de Khalifa Sall et les groupes qui le soutiennent."



Il ajoute que " nous à l’Apr et au Benno Bokk Yaakaar nous travaillons en partant de nos qualités et forces pour battre n’importe qui sera devant nous le Juillet 2017 », a conclu le vice président de la fédération de sénégalaise de football.





Cheikh Makhfou Diop (Leral.net)