Abdoulaye Thiam, le Sénégalais qui a fait des tenues pour les Jackson Five et James Brown :" Abdoulaye Wade a bloqué mes projets "

Rédigé par Khary DIENE le 6 Février 2017

Il est couturier de formation et a fait les beaux jours de la mode made in Sénégal au pays de l’oncle Sam. Abdoulaye Thiam, de son vrai nom est bien côté aux Usa et veut partager son expérience dans son pays d’origine. D’ailleurs, il accuse l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade d’avoir bloqué ses projets qui étaient destinés aux populations comme la transformation des ordures en électricité, mais aussi dans le domaine de l’eau potable.