Abdoulaye Timbo, maire de Pikine sur le rapport de l'IGE, " je suis prêt à répondre si..."

Des sources dignes de foi contactées par La Tribune renseignent que le corps de contrôle de l'Etat recommande que l'oncle du Président Macky Sall soit traduit devant la chambre de discipline financière de la Cour des comptes.



Ce que ne semble pas nier Abdoulaye Timbo. Mais pour le moment, le maire de Pikine reste serein dans l'éventualité où il serait inquiété. Interrogé en marge d'un meeting politique tenu à Yeumbeul sud, Abdoulaye Timbo souligne qu'il est prêt à répondre devant n'importe quelle chambre pour s'expliquer.

"Le rapport de l'IGE ne concerne pas que la ville de Pikine mais plusieurs mairies. Il faut laisser le rapport suivre son processus normal. Mais, il n'y a aucun Sénégalais qui est et qui peut être au-dessus de la loi. Si Abdoulaye Timbo devrait être attrait devant n'importe quelle institution judiciaire, fût-elle la Cour des Comptes, je répondrais. Cependant, attendons que cela soit fait et s'il y a des réponses à donner, nous les donnerons", dit-il avec fermeté.



Pour rappel, les personnes traduites devant la chambre de discipline financière de la Cour des Comptes sont épinglées pour des sommes estimées entre 500 mille et trois millions de francs. Mais elles ne sont pas passibles de poursuites pénales. La question qui se pose est celle-ci, le Président de la République va-t-il franchir le rubicon pour demander que son oncle Abdoulaye Timbo soit traduit devant la chambre financière de la Cour des comptes?



source: La Tribune