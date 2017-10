"Abdoulaye Wade est un aigri" (avocat de l’Etat)

Les avocats de l’Etat sont très remontés contre leur client et Me Abdoulaye Wade qui les traités d’escrocs, pour avoir réclamé leurs honoraires. Selon l’un d’eux qui s’est confié au journal EnQuête, les propos de l’ancien président de la République ne sont ni plus ni moins que ceux d’un homme "aigri" qui refuse de voir la vérité en face.



"Son fils a été condamné à tous les niveaux. Ils ont été jusqu’à la Cour suprême et n’ont rien obtenu. C’est normal qu’il retourne contre les avocats qui l’ont battu partout. Maintenant, si le gouvernement veut se joindre à Abdoulaye Wade pour combattre ses propres avocats, c’est son affaire. Nous ferons face", avertit la robe noire.



A ce propos, les défenseurs de l’Etat dans le procès de Karim Wade annoncent une rencontre aujourd’hui, pour définir leur stratégie face à ce qu’ils considèrent comme un lynchage médiatique orchestré par la puissance publique.