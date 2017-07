Abdoulaye Wade fait des précisons sur la caravane de la marche bleue du vendredi 21 juillet 2017 à 15H00 Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2017 à 15:44 | | 4 commentaire(s)|

Précision sur la caravane de la marche bleue du vendredi

21 juillet 2017 à 15H00





Il est porté à la connaissance de tous les militants sympathisants et à tous les citoyens imbus de justice et de liberté que la manifestation du vendredi 21 juillet 2017 est une caravane bleue qui se déroulera à partir de Dakar Plateau selon l’itinéraire :

Point de départ : RTS

Itinéraire : Faidherbe - Lamine Guèye – Sandaga- Cathédrale – Médina – Ouakam –Ngor - Yoff – visite au Khalife des Layènes et retour.

Nous rappelons que la marche nationale de réclamation des cartes d’électeurs est maintenue pour le mardi 25 juillet 2017 à 15H00 à partir de la place de l’indépendance.



Fait à Dakar,

Le 21 juillet 2017



Abdoulaye WADE

