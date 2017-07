Abdoulaye Wade « j’ai quitté le pouvoir avec 700 000 francs, UN roi m’a offert 5 milliards ET… »

Abdoulaye Wade était hier à Ndiassane pour rendre visite au Khalife El Hadj Mamadou Kount. Selon les Echos, l’ancien chef d’Etat a fait savoir au marabout que c’est une visite d’amitié qui l’a amené. Par la suite, il revient sur la période de 2012, au moment où il quittait le pouvoir. « Quand j’ai quitté le pouvoir, j’avais décidé de ne pas amener de l’argent avec moi. Je n’avais que 700 000 francs et ce n’est pas l’argent de l’Etat » dit-il. Il poursuit: » c’est des milliards qu’on me donnait comme fonds politiques mais j’ai tout distribué ». Et pour justifier son argent, il déclare, « un de mes amis qui est roi, m’a offert 5 milliards, raison pour laquelle j’arrive à vivre décemment ».