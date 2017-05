Le Comité Ad Hoc de la Conférence des leaders de Mànkoo Taxawu Senegaal a tenu à faire des précisions sur les investitures des Législatives en déclarant que « Abdoulaye Wade n’a jamais été candidat pour diriger la liste nationale » de leur coalition.



Le Comité, via la plume du coordonnateur Malick Gakou, informe l’opinion, « que contrairement à une rumeur que nos adversaires ont fait circuler, le Président Abdoulaye Wade n’a jamais été candidat pour diriger la liste nationale de la Coalition Mànkoo Taxawu Senegaal, mais réaffirme sa détermination à nous accompagner jusqu’à la victoire du 30 Juillet 2017 ».



Par ailleurs, Mànkoo Taxawu Senegaal se veut donc formelle. Abdoulaye Wade, candidat pour diriger la liste nationale de la Coalition est juste un canular, voire même de l’intox et une rumeur visant à semer la désunion au sein de cette force politique.



Aussi, le Comité Ad Hoc de la Conférence des leaders de Mànkoo Taxawu Senegaal confirme avoir déjà déposé sa caution et informe que les discussions autour de la liste commune aux législatives se poursuivent dans la plus grande inclusion et démocratie. Pour connaître la tête de la liste nationale de la Coalition Mànkoo Taxawu Senegaal, il faudra attendre.



Massène DIOP Leral.net