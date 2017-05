Abdoulaye Wade va battre campagne aux législatives à 91 ans

On le nomme déjà l’infatigable politicien. Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 91 ans, l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade ne veut pas lâcher prise. Après toutes ses tentatives à vouloir installer son fils Karim Wade, comme dauphin constitutionnel, lorsqu’il tenait les rênes du pouvoir, le nonagénaire et ancien président de la république va quitter le pouvoir, sans jamais y arriver.



Les législatives s’annoncent en grande pompe au Sénégal, et malgré leur intention de damer le pion à Macky Sall, l’opposition n’a pas pu s’unir comme un seul homme pour affronter le pouvoir en place. Les membres du Pati Démocratique Sénégalais aussi n’ont pas pu y arriver dans leur propre parti, au sujet des têtes de liste. Surtout sur la personnalité qui devrait affronter la liste nationale lors de ces législatives.



C’est dans cette confusion que le chef charismatique et originel du PDS va revenir au Sénégal. Après avoir annoncé la formation d’une nouvelle coalition au sein du PDS, les responsables ont aussi annoncé qu’elle va être conduite par Abdoulaye Wade. Il doit donc précipiter son retour au Sénégal, lui qui vit en France depuis son départ de la présidence. Battu aux élections par son ancien protégé.



