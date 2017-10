Abdoulaye Wilane : « Je ne suis pas allé voir Khalifa Sall en prison parce que… » Le député et non moins socialiste, Abdoulaye Wilane plaide pour la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall. Pour autant, il n’est pas encore allé le voir en prison et ne le fera apparemment jamais. Une raison qui s'explique contre son gré.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2017 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

« Je n’ai jamais été voir Khalifa Sall en prison ; je ne peux pas voir quelqu’un en prison ; je suis de sensibilité très émotive. Et je n’aime pas voir les gens dans une telle situation », a avoué le maire de Kaffrine sur Radio Sénégal.



Pour le porte-parole du Parti socialiste, «il appartient à ses avocats de faire leur job pour le tirer d’affaire ». La seule chose qu’il réclame dans un pays de droit comme le Sénégal, c’est le « respect » de la séparation des pouvoirs.



Le maire de Dakar est en prison depuis plus de 7 mois. Il est accusé de malversation présumée dans le cadre de la gestion de la Caisse d'avance de la mairie de Dakar.



La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook