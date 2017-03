Abdoulaye Wilane : « Je suis peiné par l’arrestation de Khalifa Sall »

Même s’il était l’un des adversaires les plus coriaces de Khalifa Sall au sein du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane dit n’avoir pas aimé l’emprisonnement du maire de Dakar, Khalifa Sall.



« J’en suis peiné très sincèrement. Mais je pense que le Président Senghor avait donné au Sénégal un autre nom. Il disait que le Sénégal est un pays de dialogue. Il y a des canaux souterrains, des canaux latéraux que nous devons mettre à profit. Je voudrais d’ailleurs demander à ce qu’on fasse très attention. Parce qu’on a beau être un champion de la Gouvernance vertueuse et sobre, on a beau être champion de la reddition des comptes, on a beau être champion de la traçabilité, de la recevabilité, mais il y a toujours des réalités au Sénégal qui font qu’on ne peut pas tout prouver, encore moins tout prouver sur la place publique », a réagi Abdoulaye Wilane.



Selon lui, « il est difficile qu’à chaque fois qu’on remet, à l’occasion d’une cérémonie religieuse, ou qu’on soigne un chef religieux ou un notable, de lui faire signer une décharge. La gestion en Afrique est très complexe, personne ne peut y échapper ».



seneweb