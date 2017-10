Abdoulaye Wilane : "Pourquoi je défends les députés-dormeurs"

Mais, pour le socialiste, Abdoulaye Wilane, comprend le fait que certains députés dorment à l’Assemblée nationale, lors des travaux. « On ne peut assister à des commissions, après avoir parcouru des kilomètres, et dire qu’on n’est pas fatigué », justifie Wilane. Pour lui, il faut plutôt dénoncer les « conditions difficiles de travail des parlementaires », qui viennent de certains coins reculés du Sénégal.



Il considère que les « gens sont assez durs avec les députés ». Pis, les critiques à leur endroit sont « parfois infondées ». « Les députés sont des êtres humains », a-t-il fait savoir. Et de balancer à la figure de ceux qui disent le contraire : « nio tay nélaw" (on a le droit de dormir). A mon niveau quand j’ai envie de dormir, je le fais. Quand on ne dort pas on devient fou », a-t-il argué lors du séminaire de « renforcement de capacité » des nouveaux députés dont le thème portait sur : « Etre à la hauteur des attentes du peuple ». TUn thème on ne peut plus approprié pour la circonstance.





La rédaction de leral.net