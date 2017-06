Abdoulaye Wilane : "après les douloureux épisodes qu’il a vécus, Tamsir Jupiter Ndiaye avait changé en bien"

Suite au rappel à Dieu du journaliste Tamsir Jupiter Ndiaye, son ami Abdoulaye Wilane, maire de Kaffrine a tenu à faire un témoignage.



Joint par nos confrères de Ferloo.com, Wilane n’a pas tari d’éloges à l’endroit du défunt: « Je suis abattu par cette triste nouvelle. J’ai de la peine pour l’ami et le frère qu’il a été pour moi. Mes pensées vont à son épouse, à son fils Mansour, à sa maman et à son père qui sont d’un âge avancé. Tapsir Birane Ndiaye, homonyme de Tapsir Birane Cissé de Pire, était un tallibé Cheikh, très attaché au regretté Serigne Cheikh Ahmed Sy et à son fils.



Jupiter était un grand intellectuel bien formé, grand analyste politique, courageux et libre. Sa mort m’afflige. Ces derniers temps, après de douloureux épisodes qu’il a vécues, il avait changé en bien. Je prie Dieu qu’il ait pitié de son âme. Et que les bienfaits qu’on annonce pour tous ceux qui sont morts en plein ramadan, lui garantissent le paradis. Amine ».



dakarposte.com