Abdoulaye Wilane envoie l'honorable députée au purgatoire en demandant la levée de l'immunité parlementaire

Le camp de Khalifa Sall est en passe de connaître un autre combat politique politico-judiciaire en plus du cas de Bamba Fall et ses camarades. Le porte-parole du Ps, Abdoulaye Wilane est monté au créneau pour demander aux députés de voter la levée de l’immunité parlementaire de l’honorable députée Aminata Diallo.



« Pour le jaillissement de la vérité et pour que la justice puisse faire sereinement son travail, nous demandons à tous nos députés, à tous les députés de Benno Bokk Yakkar et à tous les députés démocratiques qui sont contre la violence de voter pour la levée de l’immunité parlementaire de tout député qui serait impliqué dans l’affaire de la casse ( de la maison du Parti socialiste) si le procureur et le juge en font la demande. La levée de l’immunité parlementaire permet de pouvoir convoquer un élu. Pour la manifestation de la vérité lorsque les faits sont aussi graves aussi irréfutables, lorsque le degré d’implication est aussi clair et net, si nous sommes des démocrates et pour l’Etat de droit, on ne doit pas s’y opposer », martèle le porte-parole du Ps, Abdoulaye Willane .





Landing DIEDHIOU, Leral.net