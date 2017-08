Abdoulaye Willane vous écrit…

Tout d’abord, je me félicite de la bonne organisation de ces élections inédites après une très bonne campagne civilisée. En effet, ces élections sont sans précédent à tous les niveaux : un nouveau fichier électoral suite à une refonte de l’ancien, 165 députés (contre 150 avant) à élire dont 15 pour la diaspora avec 8 circonscriptions sur 53, de nouvelles cartes d’électeur biométriques (une première au niveau de la CDEAO), 47 listes en compétition…

Malgré toutes ces contraintes, les élections se sont bien déroulées grâce à l’efficacité de notre administration qui a pleinement accompli sa mission et qu’il faut féliciter et encourager.

Je félicite également les citoyens sénégalais pour la maturité démocratique dont ils ont fait preuve depuis la précampagne jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Le peuple sénégalais a montré, à travers ces élections tenues dans un contexte de forte tension politique, sa conscience citoyenne et politique mais surtout son souci de préserver la paix civile dans un esprit de cohésion nationale.

Le choix des électeurs montre, en fin de compte, que les Sénégalais dans leur écrasante majorité sont favorables à l’éthique et l’esprit Benno Bokk Yakaar construit sans calculs politiques et sans conditions politiciennes pour le bénéfice exclusif de notre cher pays.

Je salue fortement la participation active et la mobilisation sincère et sans réserve de tous les socialistes pour avoir cette belle victoire de notre coalition BBY et se traduit par une majorité confortable de 75% des parlementaires au niveau de l’Assemblée nationale.

C’est aussi le lieu pour nous tous, responsables et militants socialistes, de remercier et de féliciter notre Secrétaire général Ousmane TanorDieng pour son leadership, son coaching et son implication totale pour que chaque responsable politique puisse remporter ces élections dans son département. Ousmane Tanor Dieng nous a indiqué la voie à suivre pour parvenir à cette belle victoire. Force est de reconnaître que les socialistes largement victorieux sont ceux qui ont suivi les recommandations et indications de notre Secrétaire général Ousmane Tano Dieng.

Pour ma part, au niveau de Kaffrine, j’ai, sans réserve aucune, œuvré depuis la précampagne pour une large victoire de BBY. Les résultats écrasants de BBY sont la preuve manifeste de cet engagement pour notre coalition et qui nous a conduit à gagner dans tous les bureaux de vote de la Commune de kaffrine ainsi que tous les centres de vote de l’ensemble des communes du Département de Kaffrine.

Ce bon résultat est à mettre sur le compte d’un compagnonnage sincère des différents responsables politiques qui se réclament de BBY Kaffrine et qui ont mis en avant cet esprit d’équipe et de camaraderie. Ce résultat a été aussi rendu possible par le soutien et l’encadrement que m’a personnellement apportés mon Secrétaire général, le Président Ousmane Tanor Dieng. Il nous a aidé à gérer l’unité et la cohésion au sein de notre coalition par sa crédibilité, son influence et l’esprit de dépassement qu’il nous a montré.

Même loin de Kaffrine, Ousmane Tanor Dieng m’a aidé à tous les niveaux pour cette belle victoire et c’est fort de cela que je voudrais, encore une fois, réitéré mon engagement et ma totale fidélité envers le Parti socialiste, envers Ousmane Tanor Dieng et envers la coalition BBY. Ma loyauté au Parti socialiste et à l’esprit BBY, mon patriotisme et mon engagement militant ne feront jamais défaut dans mes actions de tous les jours au niveau de l’Assemblé nationale.

Sous ce rapport, je fais cette annonce solennelle de travailler avec l’ensemble des députés du peuple et particulièrement ceux issus de la liste BBY pour une Assemblée nationale de rupture.

A ce titre, je prends l’engagement ferme d’installer une permanence parlementaire au niveau de Kaffrine avec pour objectif de rester accessible pour être à l’écoute de la population que je représente. A travers cette permanence, je mettrai en place un mode de restitution des travaux de l’Assemblée nationale qui engagent en premier lieu cette partie du pays que je représente.

Il faut également noter qu’à trois reprises durant l’année, c’est-à-dire tous les quatre mois, j’organiserai des rencontres et ateliers de mise à niveau et de restitutions de nos travaux et actions au Parlement.

Aussi, avec l’appui de cadres et experts de mon Parti, je m’engage à porter tous les ans plusieurs propositions et initiatives parlementaires et à faire le portage politique nécessaire pour tous les projets et initiatives du gouvernement avant leur examen au niveau du Parlement.

Abdoulaye Wilane

Député nouvellement élu de Kaffrine

Maire de Kaffrine

Secrétaire national à la Communication et Porte-parole du Parti socialiste