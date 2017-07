Abdourahmane Demba LY, un renfort de taille dans la coalition BENNO BOKK YAKAR de DIOURBEL Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Un digne fils de Diourbel en général et de Thierno Kandji en particulier a été aperçu à la réunion de la coalition BBY à la permanence de l’APR à Diourbel où se tenait une réunion en vue des prochaines législatives.



M. Abdourahmane Demba LY puisque c’est de lui qu’il s’agit a pris la parole et après avoir remercié et félicité M. Dame Diop ainsi que les investis départementaux, a rappelé qu’il est né, a grandi et fait son cursus dans la localité.



M. LY a été un membre actif du mouvement « navétane » de Diourbel. Présent en 1995 à la fusion de l’ASC REVEIL et du BOKK qui a donné naissance à l’actuel YEGGO l’une des plus grandes structures des « navétanes » à Diourbel, il fut leur délégué et membre actif de la zone 3 jusqu’en 2000, année où il partit en France poursuivre ses études après un passage d’une année à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Sociologue de formation avec un Master 2 Recherche en 2007 à l’Université de Rouen/ Normandie, M. LY entame une thèse de doctorat sur l’enseignement supérieur au Sénégal, plus précisément sur l’ensemble des processus d’orientation entre les classes terminales et les universités.



Etant un « Baol baol », M. LY, un entrepreneur dans l’âme, se lance dans les affaires et crée simultanément sa société BIZNET France en 2011 et CONGEDIS SERVICES au Sénégal. Aujourd’hui il a capitalisé cette expérience professionnelle par un Master en Management et Stratégie d’Entreprises.



ADL revient à Diourbel en 2012 pour participer au développement de son Diourbel natal en ciblant les secteurs de l’éducation et de la santé à travers l’équipement des salles informatiques des lycées de Ndayan et du LTAB ainsi que la région médicale.



Politiquement il fait une précision de taille en affirmant qu’il n’est pas novice et est un militant des premières heures et n’a jamais milité ailleurs qu’à l’APR : « En France j’ai milité à l’APR et j’étais d’abord membre actif de la COJER, entité de la Délégation des Sénégalais de l’Extérieur DSE, en tant que chargé des élections de ROUEN en Normandie ».



A ce titre, il ne se présente pas comme un « cheveu sur la soupe » et puisqu’il est de retour, vient apporter selon ces termes « une modeste contribution à la coalition de Diourbel pour faire gagner la liste BBY aux législatives mais aussi appuyer la politique du Président Macky Sall qui est une chance pour que cette ville reprenne son lustre d’antan».



A ce titre, il envisage d’organiser même un meeting de rentrée où tous les leaders seront conviés.



Il note par ailleurs qu’il reste disponible à prêter mains fortes à chaque fois que le besoin se fera sentir dans la coalition, et ce, intellectuellement, politiquement et financièrement avec son mouvement ADL/ DIOURBEL EMERGENT.



