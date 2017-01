Abdourahmane Fédior, médecin de l'équipe nationale: Allô Docteur, le point sur la Tanière Le médecin des "Lions", docteur Abdourahmane Fédior, a évoqué l'état de santé des joueurs qui étaient à l'infirmerie de la Tanière.

Kara Mbodj a repris lors de 2é match amical. Il traine une blessure qu'il a contracté depuis quelques mois. Même dans son club, il est ménagé par rapport aux matchs qu'il joue. En sélection aussi, on essaie de tout faire pour que cette blessure ne se réveille pas. Hier (lundi), on était pratiquement obligés de le mettre, paece qu'il était dans de bonnes dispositions pour jouer au moins une partie du match et se reposer pour le prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

"Kalidou Koulibaly a repris la compétition au début de la Can. J'étais un peut inquiet par rapport à cela, mais côté médical, on a plus de souci à se faire.

Sadio Mané n'a pas participé au match d'hier, on a préféré le ménager, parce qu'il avait un reçu un coup durant le deuxième match . Il a joué les 90 minutes, mais il ne se sentait pas très bien, avec son genou qui lui faisait mal. Mais avec le traitement qu'il a reçu, tout se passe bien maintenant.

Le climat: La seule chose qui pose problème , c'est le climat. Il fait chaud et les joueurs transpirent beaucoup. La chose fondamentale, c'est la récupération. C'est ce qui va nous mener au bout.

Physiothérapeutes des joueurs : Par rapport au kiné qui avait accompagné Kalidou Koulibaly, son séjour, c'est uniquement pour Dakar. Il a passé quatre jours avec nous et est rentré. C'est celui de Sadio qui est resté. Il a intégré le staff. Il ne s'occupe pas seulement de Sadio, mais de tous les joueurs. Il a une expertise de 25 ans en tant que kiné. Il a débuté au sein de l'équipe anglaise et est maintenant dans le staff médical de Liverpool.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook