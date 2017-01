Abdourahmane Sow (M23) s’indigne contre l’instrumentalisation de la justice et invite l’opposition à s’organiser autour d’une liste unique

En marge de la conférence de presse de ce vendredi 13 janvier à la commune de la Médina organisée par les Socialistes pro Khalifa Sall pour soutenir leurs camarades Bamba Fall & Cie, Abdourahmane Sow, président de la Commission orientations et stratégies (Cos) du Mouvement du 23 juin (Cos M23) s’offusque contre la mainmise du pouvoir exécutif sur la justice pour des desseins de politique politicienne.



« Il est temps que les forces vives de la nation se retrouvent pour défendre les principes républicains. Il ne s’agit pas de défendre des personnes ou y aller contre le pouvoir en place, mais, de défendre les principes républicains, démocratiques et de l’indépendance de la justice. Depuis très longtemps, les gens avaient tiré sur la sonnette d’alarme à ce qu’on se réunisse pour porter ce combat parce depuis l’avènement de Macky Sall, il n’y a pas de rupture dans la gouvernance surtout par rapport au pouvoir judiciaire. Pour des orientations politiciennes et des intérêts crypto-personnels, l’exécutif est en train de soumettre le pouvoir judiciaire à ses caprices, depuis le cas Karim Wade avec la Crei jusqu’à aujourd’hui Bamba Fall, le pouvoir instrumentalise la justice pour faire des règlements de compte », dénonce Abdourahmane Sow.



Selon toujours Abdourahmane Sow, ce combat doit être porté avec responsabilité en faisant usage de tous moyens possibles et advienne que pourra.



Concernant les prochaines élections législatives, Abdourahmane Sow invite les leaders de l’opposition à travailler dans le sens d’avoir une liste unique, en faisant taire les querelles de positionnement.



« Nous incitons l’opposition à aller aux élections législatives avec une liste unique, parce que ce ne serait pas intéressant qu’on se retrouve avec des groupes minoritaires à l’Assemblée nationale. Il faut que l’opposition démontre ses réelles intentions. S’il s’agit d’aller à l’Assemblée nationale pour changer le Sénégal par une majorité parlementaire et par des réformes qui répondent aux préoccupations du peuple, dans ce cas cette opposition est obligée d’avoir une liste unique en taisant les querelles de chapelles pour mettre en avant l’intérêt supérieur de la nation. Donc, la Cos M23, véritablement, travaille dans ce sens», a fait savoir Abdourahmane Sow.



