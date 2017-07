Abdourakhmane Dabo (REVE): "Tout homme politique riche, est un voleur" Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 13:02 | | 0 commentaire(s)| Le Rassemblement pour l'éthique et des valeurs émergentes a débuté la campagne électorale par le Sénégal des profondeurs. Abdourakhmane Dabo a sillonné les coins et recoins de Tambacounda et le Saloum pour convaincre les citoyens de voter pour lui. Le leader du Reve a dénoncé l'enrichissement illicite de la classe politique.

C'est par l'intérieur du pays que le leader du Rassemblement pour l'Ethique et des valeurs Abdourakhmane Dabo et ses camarades ont débuté la campagne électorale pour convaincre les citoyens à voter pour leur liste lors des législatives du 30 juillet 2017.



Le leader du Rassemblement pour l'Ethique et des Valeurs Emergentes a fait un bref passage dans les localités comme Thiès où les populations sont sorties en masse pour l'accueillir, en reconnaissance des actions sociales qu'il mène dans cette localité.



C'était l’apothéose dans sa ville natale de Tambacounda, où ses œuvres sociales pour la réfection de l’hôpital, des morgues et des lieux de culte, sont appréciées. Auparavant, la caravane du Reve a visité Koussanar, Koungheul, Kaffrine pour arriver tard dans la nuit, à 21h, à Kaolack, où Dabo a rencontré les populations en particulier, les enseignants et les professeurs dans une grande salle. Dans ce sillage, le leader du Reve a expliqué à ses militants, son programme.



A Tambacounda, sa ville natale, le leader du Reve a eu droit à un accueil chaleureux du fait d'une forte mobilisation de ses militants. Dans son message, Abdourakhmane Dabo a déclaré :" Un homme qui rêve d’être riche, ne fait pas de la politique, tout homme politique riche est un voleur", a martelé M. Dabo. Il a ajouté que son engagement en politique, c'est d'oser faire le social et personne n'ose le défier sur ce terrain. "Notre richesse c'est d’œuvrer dans le social en aidant la population, et partager ce qu'on a, avec les citoyens", dit-il.



Le Reve entend apporter des valeurs à l'Assemblée nationale: "il ne s'agit pas de tromper les citoyens pour aller à l'Assemblée nationale pour chercher de l'argent à l'image des députés de la 12e législature, qui n'ont fait qu'applaudir durant tout leur mandat", assène la tête de liste du Reve, qui invite les populations à ne pas voter pour ceux qui partent à l'Assemblée pour chercher de l'argent.



De ce fait, il exhorte les citoyens à bien choisir leurs représentants à l'hémicycle car cette 12e législature n'a pas honoré le Sénégal, indique-t-il.



Pour conclure, Abdourakhmane Dabo n'a pas manqué d'égratigner le gouvernement. "On leur a donné des milliards et voilà qu'ils n'ont rien réalisé", tonne-t-il.



