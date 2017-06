Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Abidjan: Les pluies diluviennes ont fait un lourd bilan Rédigé par la rédaction le 19 Juin 2017 à 22:55 | Lu 188 fois

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne depuis le début Juin, ont causé un lourd bilan matériel, mais surtout de nombreuses perte en vies humaines.

Selon les chiffres officiels ce sont au moins 11 personnes, en majorité des enfants, qui ont été tuées à la suite de fortes pluies qui ont provoqué des effondrements de maisons et des glissements de terrain. Alors qu’ un précédent bilan faisait état de huit morts et plusieurs centaines de sinistrés.

Ces victimes sont essentiellement des habitants de quartiers précaires, pauvres en infrastructures et adossés à des collines instables en cas de fortes pluies. Mais la plaie semble plus profonde, car même les quartiers huppés de la ville n’ont pas été épargnés.

A Cocody, le quartier résidentiel, qui abrite notamment des résidences de diplomates, de ministres, et de hautes personnalités, la menace est toute aussi réelle qu’à Koumassi, au sud, ou encore Yopougon, où est située la plus grande zone industrielle du pays.

« Si la pluie continue, c’est sûr qu’on aura du boulot », ont averti les sapeurs-pompiers, alors que la météo annonçait encore de fortes précipitations à Abidjan.

Le porte-parole du Gouvernement, le Ministre Bruno Nabagné Koné avait déploré la situation, il y a quelques jours et avait exhorté par ailleurs, les populations à écouter les différents messages à leur endroit, les invitant à quitter toutes les zones à risque.

«Quand le gouvernement veut aller trop fort, on nous reproche le fait qu’on veut casser les habitations des pauvres. Quand on tente de sensibiliser, le gouvernement n’est pas toujours entendu. Constat, on arrive à ce genre de résultats où on regrette des morts. Nous insistons auprès des populations à quitter les zones à risques d’elles-mêmes », a déclaré Bruno Koné.

Les pluies diluviennes provoquent régulièrement des pertes humaines à Abidjan.

En 2016, elles avaient coûté la vie à 16 personnes, moins qu’en 2014, où l’on a dénombré 39 victimes décédées. Les autorités ont promis de venir en aide aux victimes, mais souligné que les constructions anarchiques sont souvent à l’origine des accidents.

