Abigail et Brittany, les célèbres soeurs siamoises, sont devenues profs : voici comment se déroulent leurs cours (vidéo)

Sœurs siamoises, Abigail et Brittany Hensel partagent le même corps, mais elles ont des estomacs, des cœurs, des moelles épinières et des poumons différents. Au quotidien, chacune contrôle la moitié de leur corps.



Devenues célèbres suite à plusieurs apparitions sur des plateaux télé ou dans des documentaires alors qu’elles étaient enfants ou adolescentes, Abigail et Brittany sont aujourd’hui des jeunes femmes épanouies.



Diplômées en 2012 d’une université du Minnesota, aux États-Unis, les sœurs sont désormais en train de réaliser leur rêve: être professeur. À 27 ans, Abigail et Brittany ont décroché une place d’enseignante pour un semestre dans une école primaire.



Du coup, des reporters ont suivi les jeunes femmes dans leur nouveau travail. D’après les collègues et les responsables des sœurs siamoises, les élèves ont très bien réagi face à ces profs pas comme les autres. La question d’un enfant a quelque peu amusé Abigail et Brittany: « Si Abigail parle à une personne, est-ce qu’on peut poser une question à Brittany?« . Et la réponse est oui: les sœurs peuvent parler à des personnes différentes, en même temps.



« Elles sont très qualifiées et très dynamiques, il n’y a vraiment aucun problème« , confie leur superviseur. « Je n’hésiterais pas une minute à les mettre dans une classe et à les engager« , ajoute le directeur de l’établissement.