Aboubacry Ba nommé DG de CIS Media Le journaliste sénégalais, Aboubacry Ba, employé de la chaîne Canal Plus, a été nommé à la tête du groupe médiatique CIS Media basé à Conakry, en Guinée, a appris l’APS.

« Le groupe s’appelle CIS Media et comporte une radio, une télévision et un futur quotidien sportif », a confirmé l’ancien reporter sportif de la Radiotélévision publique (RTS) dans un entretien avec l’APS.



Concernant la radio et la télévision, « c’est du 80% de sport et 20% de musique », a précisé le journaliste, diplômé du Centre des études et sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Ancien de la télévision publique, Ba a fait des études en France avant de revenir à la RTS.



En 2012, il repart en France pour travailler à Canal Plus.



Cinq ans après, le journaliste dit avoir « envie de faire autre chose et surtout en Afrique ».



« Cette proposition est venue au bon moment et je suis fier et très honoré » d’avoir été porté à la tête du groupe appartenant à l’homme d’affaires Antonio Souaré qui est par ailleurs, président de la Fédération guinéenne de football.



Selon lui, l’ambition est d’en faire un groupe de presse à « vocation panafricaine » basé à Conakry.



Canal Plus, dit-il, a été « une expérience formidable au-delà de (ses) espérances. C’est une expérience professionnelle incomparable ».



