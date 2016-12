Absentéisme à l'Assemblée Nationale, seuls 20 députés présents pour le vote d'un projet de loi sur les zones économiques spéciales On a beau dire sur l'attitude de nos parlementaires pour les amener à changer; mais rien n'y fait. En dépit du concert de de réprobation sur leur propension à oublier ce pourquoi, ils ont été élus, ils continuent toujours en effet à être aux abonnés absents à l'Hémicycle.

Samedi 31 Décembre 2016

Pour un projet de loi aussi important que celui portant sur la mise en place de zones économiques spéciales, il n'y avait pratiquement personne pour porter la contradiction au gouvernement venu défendre le projet. Sur 150 députés, il n'y avait en effet que 29 parlementaires venus rehausser de leur présence le passage de la ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'Etat. Il faut aussi dire que ceux qui étaient présents n'en ont pas fait plus que les absents. Ils ont plus fait de la figuration que le travail pour lequel ils sont payés sur place. Après lecture du rapport de la commission de l'économie générale, personne n'a voulu prendre la parole. Il a fallu que le président de l'Assemblée Nationale Moustapha Niasse repose la question pour que trois mains daignent se lever. Pour autant, on n'a pas eu le débat économique auquel on s'attendait. Le député Boubacar Biaye de Sédhiou a été très pointu sur la question en déclarant, "je pensais que ça allait mobiliser tous les députés, que cette journée allait être spéciale pour mobiliser tout le monde sur les questions économiques, mais hélas. Ceux qui sont intéressés par les questions économiques, on les voit pas aujourd'hui. Ce qui les intéresse, c'est la politique politicienne".

source: Les Echos



