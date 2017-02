Abus de confiance au préjudice de la SGBS, le gardien impute le détournement de 311 millions de francs à une "Djinn"

Employé comme agent de sécurité à Dakar intérim service, Ibrahima Khalilou Coly était détaché à la SGBS. il y était chargé d'alimenter en fonds les GAB de Ouakam, Yoff et Almadies, mais il a fini par abuser de la confiance de ses employeurs en détournant la somme de 311 millions de francs CFA entre août et décembre 2016. Les responsables de la SGBS s'en sont rendus compte lorsqu'ils ont découvert qu'il y avait une différence entre le solde physique et le solde comptable.



Attrait à la barre de la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar jeudi dernier, Coly a reconnu les faits. Mais il a avoué avoir détourné 200 millions de francs là où ses supérieurs parlent de 125 millions de francs.



Le prévenu a cherché à se dédouaner en imputant le manquant à un "djinn" qui lui est apparu sous la forme d'une femme blanche. selon ses explications, il avait quitté un jour le GAB de Oukam pour alimenter celui des Almadies qui était à cours de provision.



Arrivé à hauteur du monument de la Renaissance, il a été intercepté par une dame blanche, "elle m'a appelé par mon prénom et cela m'a beaucoup surpris, mais néanmoins, je me suis arrêté pour lui parler. Au cours de la discussion, elle a posé la main sur le coffre de ma moto qui contenait l'argent". Poursuivant, il a ajouté qu'à son arrivée, il a découvert un manquant d'1,8 million bien que le coffre ait été bien scellé. Depuis ce jour, il est à la merci de la supposée dame blanche.



"A chaque fois que je devais alimenter les GAB, elle m'appelait avec un numéro privé pour me demander de déposer l'argent quelque part. Parfois, elle me donnait des ordres à travers mon rêve. Tant que je ne faisais pas ce qu'elle me demandait, je n'étais pas en paix, j'étais comme possédé", a laissé entendre Coly. Il aurait demandé à ses supérieurs de le détacher de cette tâche mais ils ne l'ont pas écouté. "Il a fallu que mon frère me prépare des bains mystiques pour que je retrouve mes esprits", a-t-il conclu. A peine, a-t-il fini sa déposition que le maître des poursuites a rejeté cette thèse.



Même s'il a tenté de se réfugier derrière ce djinn, le prévenu a confessé avoir posé des actes de malversation. "Lorsque je devais alimenter le GAB, je faisais une double ou triple commande. Le surplus de l'argent, je le cachais dans un coin du GAB pour m'en approprier ensuite", a-t-il avoué.



Mais les responsables de la SGBS ont maintenu leurs accusations de détournement de 311 millions au moment où les membres de la société de sécurité qui l'emploie soutiennent que leur agent n'a détourné que 125 millions de francs. Après avoir écouté les plaidoiries, le tribunal a renvoyé les plaidoiries au 16 février prochain.

source: enquête