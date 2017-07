Aby Ndour rejoint Mankoo Taxawu Senegaal

Les masques sont en train de tomber. Au fur et à mesure qu’on avance dans la campagne électorale pour les élections législatives, les responsables se positionnent. La sœur du lead vocal du Super étoile qui avait annoncé le gel ses activités au sein du Parti socialiste, a repris service.



Aby Ndour qui ne se reconnaît plus de la manière dont fonctionne le parti de Léopold Sédar Senghor, a prêté hier main-forte à la coalition Mankoo Taxawu Senegaal. C’est dire qu’elle s’est rangée du côté du maire de Dakar, Khalifa Sall. Elle a pris part à la manifestation de la coalition que dirige Khalifa Sall à Fann Point E, en présence des maires Cheikh Guèye, Barthélémy Dias et d’autres responsables.



L’As