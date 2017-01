Accès à l'Internet, les fournisseurs connectés sans licence

L'actuelle loi se propose de soumettre l'activité des fournisseurs d'accès à l'Internet au régime de l'autorisation afin d'accroître l'accessibilité et l'usage des services de l'Internet haut débit et de promouvoir l'essor d'une économie numérique compétitive et inclusive. Entre autres innovations, il y a l'assouplissement des conditions de fourniture d'accès à Internet dans le sens notamment de la soumission de cette activité à un régime d'autorisation générale, la facilitation de l'entrée des fournisseurs d'accès à Internet sur le marché des télécommunications. Il s'agit aussi d'accroître le niveau le niveau de concurrence pour baisser les coûts d'accès à Internet. Avec l'adoption de cette loi, les licences ne sont plus exigées a précisé le ministre des postes et des télécommunications Yahya Abdoul Kane qui a aussi annoncé le lancement dans les prochaines semaines de la procédure d'appels d'offres pour l'entrée dans le marché des opérateurs mobiles virtuels.

source: le quotidien