Accident-Aniam Lérabé dans le Matam: le véhicule d'un architecte fait plusieurs tonneaux

"Les aléas du réseau téléphonique en rase campagne... en cause ! Je n'avais pas fini d'écrire quand le message est parti. malheureusement le réseau est parti avec me laissant dans l'impossibilité de corriger..." C'est en ces termes que Mamadou Mbodji Diouf a posté son message sur sa page Facebook. Le sieur Diouf faisait état d'un accident qui s'est produit dans la région de Matam au nord du Sénégal.

Il poursuit, "toutes mes excuses pour cette grosse méprise. Je me porte à très bien".



Et de préciser: "C'est un de nos véhicules qui a fait un tonneau en fin de matinée. Mais plus de peur que de mal ! Un seul des deux passagers a eu quelques éraflures, mais se il porte à merveille. Il s'agit du véhicule de l'architecte chargé de la supervision des travaux de construction".