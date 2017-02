Accident: Deux morts sur la route de Mbour après la collision entre un camion et un mini-bus

Un accident a fait deux morts et plusieurs blessés ce dimanche sur la route de Mbour. Un mini-bus et un camion sont entrés en collision à hauteur du village de Sandiara, selon la RFM. Deux blessés sont aussi dans un état grave.

