Accident : Le cortège d'Amsatou Sow Sidibé fait un mort et plusieurs blessés Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2017 à 16:48

Le cortège de la coalition 3e voie politique/Euttou Askan wi d’Amsatou Sow Sidibé a heurté un camion en stationnement sur la chaussée et fait un mort et plusieurs blessés. La personne décédée est un garde du corps d’Amsatou Sow Sidibé, tête de liste de ladite coalition.



Le drame s’est produit dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 Juillet, vers 3h du matin à hauteur de Sibassor, dans le département de Kaolack. Les blessés ont été évacués à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse. Amsatou Sow Sidibé a décidé de suspendre sa campagne.

