Accident à Bargny: une fille de 14 ans qui apprenait à conduire, tue 2 enfants

Une adolescente qui apprenait à conduire, a mortellement heurté dimanche, à Bargny, deux garçons et blessés deux autres, admis aux urgences de l’hôpital de Pikine. Les faits se sont passés aux environs de 17 heures à Santhioub Guedj, un quartier de Bargny.



Kh. S, en compagnie d’un moniteur d’auto-école, prenait son premier cours de conduite, lorsque par une fausse manœuvre, elle perdit le contrôle du véhicule. Lequel a terminé sa course sur un groupe de jeunes qui jouait au football.



Un garçon a perdu la vie quelques temps après l’accident, l’autre, qui était entre la vie et la mort, a finalement rendu l’âme, ce lundi. Deux (2) autres blessés dans ce même accident sont dans un état critique à l’hôpital de Pikine. Selon la Rfm, le maître de conduite ne détenait pas de permis de conduire au moment de l’accident. Ils ont été placés en garde-à-vue en attendant d’être déférés au parquet.