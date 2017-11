Accident à Diamaguène-Sicap Mbao : Un camion percute un fil électrique et prend feu

Un grave accident de la route s’est produit avant-hier mardi, au niveau de Diamaguène-Sicap Mbao. Un camion malien qui transportait des motos Jakarta a percuté un fil électrique et a pris feu. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais des dégâts matériels importants sont notés.



En fait, la benne du camion a brûlé entièrement en consumant la cargaison de motos et autres engins à deux roues qui s’y trouvaient. Les sapeurs-pompiers n’ont pu limiter les dégâts car ils avaient du mal à éteindre les flammes qui avaient déjà pris de l’ampleur. Les conséquences de cet incendie ont été ressenties jusqu’à hier matin par les automobilistes et passagers. Car la zone était livrée à un embouteillage monstre.







