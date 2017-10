Accident à Koumpentoum: Une collision entre un bus et un camion fait 3 morts et 12 blessés

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2017 à 12:53



L’accident est survenu tôt ce matin sur l’axe Koumpentoum-Tambacounda. Un bus de la société de transport « Khewel transport » en partance pour Dakar, est entré en collision un camion malien roulant dans le même sens. Le bilan de l'accident est de 3 morts et 12 blessés, dont certains dans un état grave, selon la RFM .

