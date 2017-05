Accident à hauteur de Nord Foire: Un moniteur de l’auto-école « La Planète » dérape et fait 5 blessés

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Un accident vient de se produire sur la route de la foire et a fait 5 blessés cet après-midi.

Selon des sources de Dakar7, c’est pendant le cours de conduite que le moniteur de l’auto-école Planète donnait à un client, qu'il a perdu le contrôle du volant et s’est dirigé sur la chaussée vers les piétons.





