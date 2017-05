Accident à hauteur de Nord Foire: Un véhicule de l’auto-école « La Planète » dérape et fait 2 blessés légers- Mis à jour

Contrairement à la violence des images et de certains articles, l'acicdent impliquant une voiture de l'auto-école 'La Planète" s'est révélé plus spectaculaire qu'autre chose et n'eut été le sang-froid du moniteur,le bilan aurait pu être tout autre.



Pour les faits, c'est lors lors d'une leçon de conduite, que l"élève au volant a vu se rabattre brusquement un véhicule juste devant et dans son affolement, a lâché le volant. Ce que voyant, le moniteur a tenté d'user de ses commandes mais la direction de se bloquer, entraînant le dérapage du véhicule et le heurt de deux personnes.



Fort heureusement, selon le directeur de l'auto-école, les deux personnes blessées légèrement ont été prises en charge à l'hôpital de Grand-Yoff d'où elles sont rentrées chez elles. Le moniteur et l'élève ne souffrent d'aucune blessure comme la photo, elle, ne le laisse pas du croire.