Accident d'un bus transportant des étudiants: Le bilan s'alourdit à 5 morts...

Trois des personnes blessées mardi dans une collision entre un bus de transport en commun et un gros porteur aux environs de Kaolack (centre) ont finalement rendu l’âme à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse, portant le bilan de cet accident à cinq décès, a appris l’APS de source hospitalière.



Une personne avait trouvé la mort dans cet accident et un autre lors de son évacuation. Cet accident, survenu à hauteur de Ngathie Naoudé, non loin de la commune de Kaolack, mardi vers 7 heures, avait fait une soixantaine de blessés, tous évacués à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.



L’accident fait suite à une collision entre un bus de transport en commun et un camion gros porteur en partance pour Dakar.



Parmi les 5 morts, les trois étudiants sont originaires de Sédhiou, Thierno Aly Baldé (master 1 à la Faseg), El Hadj Sankoung Djitté (en formation dans un institut privé) et Pierre Bertrand Sambou (étudiant en informatique dans un institut privé).